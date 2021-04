Après Marème Dial, un autre acteur de Marodi lance son coup de gueule et tire sur POD

La sortie de Halima Gadji alias Marème Dial fait réagir les acteurs qui s’assoient à sa cause. Souleymane Seye Ndiaye plus connu sous le nom de "James" dans la série Golden monte au créneau. Sur Instagram, il a reproduit le hashtag initié par Halima #jevisdemonart et un autre pour répondre directement à POD #Yallahmoyfalédifolé (Seul Dieu peut décéder du sort des gens).