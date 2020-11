Émigration clandestine : Le message du musicien Pape Diouf

Pape Diouf, leader de la Génération consciente est visiblement touché par la détermination de certains jeunes à émigrer de manière clandestine. Sur Facebook, le chanteur les appelle à rester au Sénégal et de chercher à y réussir.“Tok fii tekki fii, c’est bien possible. Encourageons notre jeunesse à croire en elle et en ses capacités. Surtout, donnons-leur l’espoir de continuer à y croire. Pensées pieuses à toutes ces âmes perdues en mer, je compatis sincèrement à la douleur des familles éplorées”, a écrit Pape Diouf.