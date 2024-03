La chanteuse Lizzo dit "démissionner" face aux "mensonges" racontés sur elle

La chanteuse américaine Lizzo, confrontée depuis plusieurs mois à des accusations de harcèlement d'anciennes de ses danseuses, a déclaré dans une publication Instagram "démissionner" à cause des "mensonges" racontés sur elle -- sans toutefois préciser exactement son intention.





"J'en ai marre de devoir supporter d'être traînée dans la boue par tous ceux qui font partie de ma vie et sur internet", a écrit vendredi l'artiste afro-américaine de 35 ans, Melissa Viviane Jefferson de son vrai nom.





"Je n'ai pas signé pour ces conneries -- je démissionne", a-t-elle écrit dans son message, qui ne précise pas de quoi elle compte "démissionner" exactement, industrie musicale, réseaux sociaux ou autre.





Lizzo, adulée par ses fans pour sa défense des personnes en surpoids et de l'estime de soi, fait face à une plainte déposée l'année dernière par d'anciennes danseuses, qui l'accusent de "harcèlement" et de "discrimination".





La chanteuse était présente jeudi à une soirée de levée de fonds pour la campagne présidentielle de Joe Biden à New York. Un avocat représentant les danseuses a critiqué le parti démocrate pour ce choix, selon des propos rapportés par le média NewsNation.





"Tout ce que je veux c'est faire de la musique et rendre les gens heureux", a écrit Lizzo vendredi. "Mais je commence à croire que le monde ne veut pas de moi."





"Je suis en permanence confrontée à des mensonges à mon sujet", et moquée "pour mon apparence", a-t-elle ajouté. "Ma personnalité est décortiquée par des gens qui ne me connaissent pas et insultent mon nom."





La célébrité américaine Paris Hilton a commenté la publication d'un: "Nous t'aimons, Queen" ("reine", en français).





Plus tôt ce mois-ci, Lizzo avait écrit dans un autre message sur Instagram être en train d'écrire parmi ses "meilleurs morceaux de musique", et "avoir hâte" de les faire entendre. "Je suis presque prête à être à nouveau une personne normale... à être dehors... à aimer et faire confiance aux gens", avait-elle ajouté.





La chanteuse à la voix puissante, née à Detroit et qui a grandi à Houston, s'est fait connaître en 2019 grâce à ses morceaux de soul et de rap.





Elle a remporté l'année dernière le prix du meilleur enregistrement de l'année aux Grammy Awards, l'équivalent des Oscars pour l'industrie musicale américaine, grâce à son titre "About Damn Time".