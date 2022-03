La reine Elizabeth ne rencontrera probablement jamais son arrière-petite-fille Lilibet

La reine risque de ne jamais rencontrer Lilibet

Selon les experts en royauté, la reine Elizabeth II ne rencontrera probablement jamais en personne son arrière-petite-fille Lilibet, la fille du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. “C’est de plus en plus improbable”.





Selon le spécialiste en royauté Richard Fitzwilliams, Elizabeth ne rencontrera jamais son arrière-petite-fille Lilibet. Le prince Harry vient de confirmer qu’il n’assistera pas à la cérémonie de commémoration de son grand-père, le prince Philip, en avril. “Il avait initialement l’intention de le faire, mais en raison du problème de sa sécurité, il considère maintenant que c’est impossible”, a déclaré l’expert dans les colonnes du Daily Mail.





Avec son déménagement aux États-Unis, le prince Harry ne peut plus prétendre au service de sécurité réservé à la famille royale britannique. Et s’il est prêt à financer par ses propres moyens ses gardes du corps, le ministère de l’Intérieur britannique refuse catégoriquement cette option.





M. Fitzwilliams, il est donc “de plus en plus improbable” que la Reine rencontre Lilibet. “C’est vraiment dommage, car cela signifie que la faille ne sera pas réparée”, a-t-il ajouté.





“S’ils ne font pas venir Lili, alors il est évident que ça n’arrivera pas. C’est quelque chose qui ne va clairement pas être résolu dans un avenir proche. Il ne semble pas qu'ils vont venir au Royaume-Uni”.





