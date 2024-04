Nouveau coup dur pour Angelina Jolie? “Shiloh veut vivre avec son père”

Le divorce conflictuel entre Angelina Jolie et Brad Pitt est manifestement loin d’être terminé. Dernier retournement de situation en date: Shiloh, l’une des filles de l’ancien couple, souhaiterait désormais vivre avec son père. Ce choix pourrait complètement déstabiliser la mère de l’adolescente, qui a obtenu la garde exclusive de ses enfants sur décision de justice.



Maddox (22 ans), Zahara (19 ans), Shiloh (17 ans), Pax (20 ans) et les jumeaux Knox Leon et Vivienne Marcheline (15 ans), les six enfants de l’ancien couple d’acteurs, vivent tous avec Angelina Jolie à Los Angeles. Il y a cinq ans, l’actrice de “Maléfique” s’est vu confier la garde complète des enfants. Cependant, d’après certaines sources, Shiloh aurait l’intention d’emménager avec son père. Après son dix-huitième anniversaire le mois prochain, l’adolescente aurait la ferme intention de vivre avec Brad Pitt à Los Feliz, dans l’État de Californie.



La nouvelle en surprend plus d’un, et peut-être même Angelina elle-même. En mars dernier, on a appris que l’acteur de 60 ans, fatiguée de mener une bataille juridique contre son ex-femme, renonçait à obtenir la garde partagée de ses enfants. Pour le moment, Angelina Jolie a donc la garde exclusive de ses enfants mineurs et Brad Pitt a un droit de visite.



Selon la presse américaine, si Shiloh décidait bel et bien de déménager chez son père dans les prochains mois, ce serait un véritable coup de massue pour sa mère. La célèbre actrice a déjà dû faire face à une première victoire de Brad Pitt, qui a repris le contrôle de leur vignoble français, le Château Miraval. “Actuellement, Brad Pitt détient 60 % du domaine et Angelina Jolie 40 %. Cela signifie donc qu’il gardera le contrôle jusqu’à ce qu'une décision soit prise.”