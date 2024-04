Tir mortel sur le film “Rust”: Alec Baldwin a “menti éhontément”, selon les procureurs

Alec Baldwin a “menti éhontément” pour se dédouaner du tir mortel qui a coûté la vie à la directrice de la photographie de son western “Rust”, et sa négligence a compromis la sécurité du tournage, ont estimé les procureurs en charge de l’affaire.



Le tournage de ce film avait viré au drame en octobre 2021 dans un ranch du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des Etats-Unis.



Alec Baldwin avait pointé une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.



Accusé d’homicide involontaire, l’acteur risque jusqu’à 18 mois d’emprisonnement. Il maintient qu’on lui avait assuré que son arme était inoffensive et sa défense tente de faire annuler son procès, prévu en juillet.



Il nie aussi avoir appuyé sur la détente, ce qui est “absurde à première vue”, insistent les procureurs en charge de l’affaire, dans des documents publiés lundi, réclamant le maintien du procès.



Une expertise du FBI a conclu que le pistolet tenu par l’acteur n’avait pas pu faire feu sans une pression sur la détente.