Will et Jada Smith : Un joyau du couple en péril

Il y a des gestes dont la portée destructrice traverse les années. La gifle de Will Smith lors de la cérémonie des Oscars en mars 2022 continue de faire des dégâts. En tout cas, elle est en passe de détruire l’un des plus beaux joyaux de son couple : La Will and Jada Pinkett-Smith Foundation .





La Fondation aurait essuyé depuis 2022 une perte de ressources de 83%





Selon le magazine « Variety », cette organisation est mal en point. Elle aurait perdu 83% de ses ressources depuis 2022. Ses plus gros contributeurs comme l’American Airlines ont cessé de mettre la main à la poche. Selon Variety, Will and Jada Pinkett-Smith Foundation se prépare à fermer ses portes.