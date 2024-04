4-avril : Antony Blinken réaffirme le ‘’soutien’’ des Etats-Unis au peuple sénégalais

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a réaffirmé jeudi le ‘’soutien’’ des Etats-Unis ‘’au peuple sénégalais et à son engagement durable en faveur des traditions démocratiques du Sénégal’’.







‘’Nous profitons de cette occasion spéciale pour réaffirmer notre soutien au peuple sénégalais et à son engagement durable en faveur des traditions démocratiques du Sénégal’’, a-t-il écrit dans son message posté sur la page Facebook de l’ambassade de son pays à Dakar, à l’occasion de la fête de l’indépendance du Sénégal, célébrée ce jeudi.





Il a souligné que ‘’les liens profonds entre les États-Unis et le Sénégal, enracinés dans notre désir commun de paix, de sécurité et de prospérité, constituent le fondement de notre partenariat étroit et le resteront à l’avenir’’.





Il a affirmé que les Etats-Unis se réjouissaient de ‘’travailler avec le gouvernement nouvellement élu du Sénégal dans les semaines à venir’’.





‘’Au nom des États-Unis d’Amérique’’, il a adressé ses ‘’plus sincères félicitations au peuple sénégalais à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance du Sénégal, ce 4 avril’’. ‘’J’adresse mes meilleurs vœux à tous les Sénégalais en ce jour de fête’’, a-t-il terminé.





Lundi, Antony Blinken s’était entretenu avec le président Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter de son élection, réaffirmant “le vif intérêt” des États-Unis pour l’approfondissement du partenariat avec le Sénégal.





Ce jeudi matin, le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a présidé pour la première fois en tant que chef de l’Etat les festivités marquant le 64e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, à l’occasion d’une cérémonie de levée des couleurs organisée au Palais de la République.





Cette année, la fête de l’indépendance est placée sous le thème ‘’Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale”.





Les États-Unis et le Sénégal ont établi des relations diplomatiques en 1960.