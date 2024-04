A la tête du ministère des Finances : Cheikh Diba en terrain connu

Le nouveau ministre des Finances et du Budget n'est pas en terrain inconnu. Cheikh Diba a été pendant longtemps conseiller spécial de Amadou Ba au ministère des Finances et du Budget avant de monter en grade avec la nomination de Mouhamadou Moustapha Ba à ce même poste.





Dans ce département, Cheikh Diba y a passé plus d'une dizaine d'années en participant à toutes les négociations internationales mais aussi aux longues heures et nuits de préparation et de répartition du budget des différents départements.