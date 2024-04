Accès aux documents administratifs : Vers une digitalisation des procédures

Lors de son message à la Nation ce mercredi 3 avril, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n’a pas manqué de soulever les problèmes que rencontrent les Sénégalais en quête de papiers administratifs.





Selon le chef de l'Etat, « l’Administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l’efficacité de l’Etat », a-t-il dit.