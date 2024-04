Affaires étrangères : Yassine Fall invite ses collaborateurs à mettre l’accent sur la diplomatie de l'environnement

Lors de la cérémonie de passation de service, le nouveau ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, a exprimé son souhait de renforcer les actions pour les Sénégalais de l’extérieur.







Dans son discours, elle a rappelé les mots du président Bassirou Diomaye Faye.





« Comme le soulignait le chef de l’État lors du premier Conseil des ministres, le gouvernement, sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, s’attellera à la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction et au mieux l'intérêt du Sénégal », a-t-elle affirmé.





« Au fil des ans, la diplomatie sénégalaise a su se forger une réputation remarquable dans la sous-région en Afrique et à travers le monde, grâce aux hommes et aux femmes qui s’y consacrent inlassablement et je me réjouis de ce contact avec vous autres. Nous devons ensemble poursuivre cette œuvre en mettant l’accent sur la diplomatie de l’environnement, en renforçant notre action pour le bien-être de nos compatriotes, notamment les Sénégalais de l’extérieur tout en veillant à accorder une importance particulière à l’implication de la jeunesse en faveur de l’intégration africaine », a déclaré la ministre.