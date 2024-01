Aliou Mamadou Dia à propos des candidats recalés : « Ils peuvent aller voir qui ils veulent »

L’audience entre le président Macky Sall a soulevé une belle polémique. Pour beaucoup, cela relève d’un non-sens. Mais pour le candidat du PUR Aliou Mamadou Dia, ces derniers sont libres de rencontrer qui ils veulent. Dans l’émission "Grand Jury", il déclare : « Ils sont partis voir les ambassades, l’Union européenne. Je pense aussi que s’ils peuvent s'asseoir avec le président Macky Sall et lui faire comprendre qu’ils ont été lésés, il faut absolument le faire. Il faut qu’il les entende. Je pense que c’est une démarche courageuse de leur part. »







Celui qui se dit solidaire du combat mené par le groupe des 44 considère que c’est le système de parrainage en soi qui pose problème. « On vous expose à un logiciel dont vous ne connaissez même pas le modus operandi. Il y a déjà le doute qui s’installe. Il faut qu’il y ait de la transparence. On ne peut pas construire une démocratie basée sur le tirage au sort. C’est un problème. Évidemment, on a déploré ce nombre pléthorique de candidats ayant retiré les fiches de parrainage ».









L’objectif du parrainage devrait permettre, selon lui, « de faire une sélection par rapport à la qualité des candidats ». « À travers ce filtre, on doit avoir les Sénégalais les plus outillés en matière de compétence pour diriger le Sénégal. Mais aujourd’hui, on n’assiste pas à cela », regrette-t-il.