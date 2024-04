Alioune Tine : "Ca devrait être la première mesure de Diomaye Faye pour correspondre à la rupture"

Dès ce 3 avril, Bassirou Diomaye Faye sera investi président du Sénégal et lancera ses premiers chantiers. Pour le défenseur des droits de l'homme Alioune Tine, l'une des premières mesures du nouveau président devrait être la baisse de moitié des frais d'électricité et le prix des carburant.