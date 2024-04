Assemblée générale de BBY à Saint-Louis : Mansour Faye promet une opposition républicaine

Une semaine après l'élection présidentielle et la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), une assemblée générale a été organisée à Saint-Louis pour exprimer la gratitude envers les militants et débattre de leur nouvelle position en tant qu'opposants.



Mansour Faye, responsable départemental de BBY et porte-parole de l'assemblée, a rappelé la tradition de la coalition qui consiste à mobiliser les militants avant chaque élection et à les réunir après pour les remercier et les encourager. Cette réunion post-électorale revêtait une importance particulière pour la coalition Benno Bokk Yakaar, puisqu'elle intervient après la victoire de la coalition Bassirou Diomaye Faye et l'élection de ce dernier à la présidence de la République du Sénégal.



Mansour Faye a saisi l'occasion pour féliciter le président nouvellement élu et exprimer ses vœux de réussite à la nouvelle équipe dirigeante. Il a également remercié chaleureusement les militants de BBY ainsi que leurs alliés pour leur engagement lors de la campagne électorale. Les efforts déployés par Amadou Ba, candidat de la coalition, ont également été salués, de même que l'encadrement assuré par le président sortant Macky Sall pour garantir le bon déroulement des élections.



Dans son discours, Mansour Faye a également souligné l'importance de la démocratie sénégalaise et de l'implication du président Macky Sall dans le maintien de la paix et de la sérénité pendant le processus électoral. Selon lui, "c’est grâce à ses initiatives que les Sénégalais ont pu reprendre leur quotidien dès le lendemain du scrutin".



En ce qui concerne l'avenir de la coalition BBY, M. Faye a appelé tous les militants "à se concentrer sur l'intérêt général du pays tout en adoptant une opposition républicaine". Il a insisté sur "la nécessité de mettre de côté les intérêts individuels au profit de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise".



Cette assemblée générale a marqué le début d'une nouvelle phase pour la coalition BBY à Saint-Louis, qui se positionne désormais en tant qu'opposition constructive, prête à défendre les valeurs démocratiques du Sénégal tout en contribuant au développement et au bien-être de ses citoyens.