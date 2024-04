Assemblée nationale : les ministres Birame Soulèye Diop et Alioune Sall seront remplacés par…

Avec la nomination de certains députés au gouvernement, des sièges se libèrent à l’Assemblée nationale. Dans son édition de ce lundi, Les Échos s’est intéressé à deux exemples : Birame Soulèye Diop et Alioune Sall.



Le premier et le nouveau ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Vice-président de Pastef, il est jusque-là vice-président du groupe Yewwi Askan Wi (AYAW). Le journal rapporte qu’il devrait être remplacé au Parlement par Amadou Bâ, le mandataire de la coalition Diomaye Président lors de la dernière présidentielle.



Le second porté à la tête du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Député YAW de la Diaspora et responsable de Pastef en France, cet ingénieur en informatique sera remplacé à l’Assemblée nationale par le commerçant Samba Diouf, selon Les Échos.