Bassirou Diomaye Faye : « Le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous »

Un message qui tombe à point. Alors que la question autour du durcissement des conditions de séjour des étrangers au Sénégal fait débat, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à l’unité africaine.





« À nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous », a déclaré le chef de l’État en réaffirmant l'engagement du Sénégal à être une nation hospitalière et inclusive.





Il a ensuite souligné l'importance des relations de bon voisinage et de solidarité au sein des organisations communautaires régionales. « Nous veillerons, sans cesse, à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissante au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l'UEMOA », a-t-il ajouté.





Le président a également mis l'accent sur l'héritage « panafricaniste » du Sénégal, citant Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor. « Héritiers de l'idéal panafricaniste de Cheikh Anta Diop et de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine, nous demeurons fermement engagés dans la construction de l'intégration africaine et la réalisation des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine », a-t-il affirmé.





Par ailleurs, le président Faye a insisté sur l'importance du respect mutuel entre le Sénégal et ses partenaires étrangers. « Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égale dignité pour nous. À tous, nous devons respect et considération. Et de tous nous demandons respect et considération », a-t-il déclaré.