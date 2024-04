Bassirou Diomaye Faye : "Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal"

Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, vient de prêter serment devant les 7 Sages du Conseil Constitutionnel.







"Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer les dispositions de la Constitution et des Lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine", a déclaré Bassirou Diomaye Faye lors de sa prestation de serment.





Bassirou Diomaye Faye a ensuite été installé nouveau président de la République par le Conseil constitutionnel.