Bassirou Diomaye Faye s’engage à préserver le “vivre-ensemble” et rend hommage à ses prédécesseurs

Le chef de l’Etat a fait part mercredi soir de sa détermination à préserver le vivre ensemble sénégalais.



”En tant que chef suprême des armées, et garant de l’unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble hérité de nos ancêtres’’, a-t-il déclaré lors de son adresse à la nation à la veille de la célébration de la fête du 4 avril.



”Nous n’avons qu’une seule patrie : le Sénégal, notre abri commun, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous, et ne finit pas avec nous’’, a lancé le nouveau chef de l’Etat.



Il n’a pas manqué d’évoquer la mémoire des ‘’vaillants résistants, héros célèbres ou méconnus, qui, se donnant corps et âme, ont défié l’odieux système colonial et sa prétendue mission civilisatrice, pour défendre la liberté de notre peuple et ses valeurs de culture et de civilisation’’.



”Je voudrais également saluer avec respect et affection nos anciens combattants, qui ont sacrifié leur jeunesse loin de leurs familles, au prix de leur vie et de leur liberté’’, a ajouté Bassirou Diomaye Faye.



Le président Faye a également rendu un ‘’vibrant hommage’’ à ses prédécesseurs, les présidents Senghor, Diouf, Wade et Sall, qui, chacun, a apporté sa pierre à l’œuvre de construction nationale.



”C’est sur la base de ce legs que je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves’’, a assuré Bassirou Diomaye Faye entré en fonction, mardi.