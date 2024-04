Birame Souleye Diop à la tête du ministère du Pétrole et des Énergies : Birahim Seck s'en réjouit





Suite à la nomination de Birame Souleye Diop à la tête du ministère du Pétrole, des Énergies et des Mines, Birahim Seck a réagi.





Dans un post, le coordonnateur du Forum civil se réjouit de cette nomination, tout en exhortant le nouveau ministre à prendre les communautés au cœur de ses préoccupations.





"Les départements en charge du Pétrole, des Énergies et des Mines regorgent de Sénégalais patriotes, compétents et dévoués. Ouvrez-vous à eux, écoutez-les et décidez ensuite en toute autorité. Placez les communautés au cœur de vos préoccupations. Pleins de succès M. le Ministre",a écrit Birahim Seck.