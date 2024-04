Cérémonie d'investiture de Bassirou Diomaye Faye: Le Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya sera à Dakar

C’est demain la cérémonie de prestation de serment du président de la République du Sénégal. Beaucoup de Chefs d’État sont attendus à l’investiture qui va se dérouler à Diamniadio. Parmi eux, le président de la République de Guinée, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya.





« Il quittera Conakry ce mardi 2 avril 2024 pour prendre part, le même jour, à la cérémonie d'investiture du président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye », a renseigné dans un communiqué le cabinet civil de la présidence de la République de Guinée, ce 1er avril.