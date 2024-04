Choix du sélectionneur Marc Brys par le ministère des sports, la FECAFOOT va au bras de fer avec sa tutelle...

Le gouvernement camerounais a désigné le technicien Marc Brys pour diriger les Lions indomptables du Cameroun pour les prochaines échéances. Cette décision d'introniser le Belge et ses assistants à savoir l’ancien footballeur congolais Joachim Mununga et Giannis a déclenché un malaise profond entre la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et le gouvernement camerounais.



Dans un communiqué rendu public, le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o dénonce "un acte dénué de tout fondement légal ".