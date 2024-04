Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI): le Cosce en phase avec le Président Bassirou Diomaye Faye

Dans un communiqué, parvenu à la rédaction, le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections ( Cosce) a magnifié l’annonce faite par le Président de la République lors de son adresse à la Nation, le 3 Avril 2024, relative à l’ouverture de larges concertations pour la réforme du système de gestion des élections au Sénégal.





En effet, selon les signataires du communiqué, cette initiative vise à moderniser le système électoral à travers la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement. De plus, le Cosce approuve la mise en place d’une commission électorale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et ses prérogatives.





Le Cosce salue la volonté de mettre en place une autorité indépendante d’organisation, de supervision et de contrôle du processus électoral.





Toutefois, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections exhorte le président de la République à éviter de reproduire les modèles existants de Ceni et de s’orienter vers des fonctions, missions et prérogatives plus adaptées au système électoral sénégalais.