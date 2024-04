Composition du premier gouvernement : FDS/Les Guelwaars s'en réjouit

Le parti FDS/Les Guelwaars se réjouit de la composition du premier gouvernement sous le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.





Selon les camarades du Dr Babacar Diop, cela "conforte la dynamique de changement et de rupture enclenchée par l’alternance du 24 mars 2024".





"La réduction de la taille du gouvernement à 25 ministres, par souci de rationalisation des ressources et d’efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques, est une mesure salutaire conforme à un engagement auquel le candidat de la coalition DiomayePrésident avait solennellement souscrit devant le peuple sénégalais, durant la campagne électorale. Il en va de même du choix porté sur des personnalités apolitiques pour piloter des départements ministériels particulièrement stratégiques comme l’Intérieur, la Justice et les Forces armées", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





De plus, la composition de l’équipe gouvernementale dénote, pour FDS/Les Guelwaars, d'une volonté de rupture et de gouvernance inclusive. "En effet, au-delà des acteurs politiques, l’implication et la mobilisation de toutes les compétences constituent un impératif pour réussir le chantier de refondation politique et de redressement socio-économique du pays.