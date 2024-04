[Jour - Pour -Jour] Composition du premier gouvernement sous Macky Sall (Archives)

Composition du premier gouvernement sous Macky Sall (Archives)

L'actualité Politique jour pour jour du 04 Avril 2012 .















Me Alioune Badara Cissé Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’éxtérieur



Mbaye Ndiaye Ministre de l’Intérieur



Benoit Sambou Ministre de l’Agriculture



Awa Marie Coll Seck, Ministre de la Santé et de l’Action sociale



Augustin Tine Ministre des Forces Armées



Aminata Touré Ministre de la Justice



Amadou Kane Ministre de l’Economie et des Finances



Youssou Ndour Ministre de la Culture et du Tourisme



Mariame Sarr, Ministre de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin



Ibrahima Sall Ministre de l’Education nationale



Benoit Sambou Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural



Cheikh Bamba Dièye Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales



Mata Sy Diallo Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat



Aminata Mbengue Ndiaye Ministre de l’Elevage



Pape Diop Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes



Mor Ngom Ministre des Infrastructures et des Transports



Aly Ngouye Ndiaye Ministre de l’Energie et des Mines



Aly Koto Ndiaye Ministre de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de l’Emploi



El Hadji Malick Gakou Ministre des Sports



Khoudia Mbaye Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat



Serigne Mbaye Thiam Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche- Porte-parole du gouvernement



Aly Haidar, Ministre de l’Ecologie et de la Protection de la Nature



Mansour Sy Ministre de la Fonction publique du Travail et des Relations avec les Institutions



Omar Gueye Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement



Abou Lo Ministre de la Communication des Télécommunication et des TIC



Abdoulaye Daouda Diallo Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget