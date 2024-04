Confiscation des passeports diplomatiques des ministres sortants : Le coup de gueule de Adji Mergane Kanouté

La députée Adji Mergane Kanouté fustige la décision prise par les autorités étatiques à l’encontre des ministres sortants. «Un ministre qui vient de procéder à la passation de service avec celui entrant ne peut pas voyager avec son passeport diplomatique. Telles sont les consignes reçues des nouvelles autorités », a-t-elle déclaré.







Dans une publication sur Facebook, ce dimanche 14 avril, la Vice-Présidente du Groupe Parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY) informe que la raison invoquée est simplement que le passeport diplomatique est lié à la fonction. « Quel manque d'élégance », a-t-elle pesté.













Adji Mergane Kanouté de raconter sa mésaventure à l’aéroport : « Je viens d'en être victime mais heureusement que je suis une parlementaire en fonction, élue au suffrage universel direct comme son Excellence le Président Diomaye Faye. Après vérification, mon passeport diplomatique m'a été remis ». Avant de fulminer : « Les nouvelles autorités doivent savoir raison garder, rester sereines et classe, avoir de la retenue et de l'élégance dans les actes. Les anciens ministres sont des citoyens sénégalais et n'ont pas commencé à voyager avec le régime du Président Macky Sall ».





Selon elle, «le passeport diplomatique est juste un privilège pour faciliter les déplacements et non un luxe ». « Sa confiscation ou suspension ne saurait empêcher à un ancien ministre ou député de pouvoir voyager tranquillement avec un passeport ordinaire », a-t-elle fait remarquer.





Très en colère contre les tenants du pouvoir, la parlementaire leur a lancé : «Restez calmes et matures et mettez-vous à l'œuvre, c'est ce que les sénégalaises et sénégalais attendent de vous».