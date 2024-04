Daesh menace les quarts de finale de la Ligue des champions





Ce mardi, s'ouvrent les quarts de finale de la Ligue européenne des champions avec les chocs Real Madrid vs Manchester City, Arsenal vs Bayern Munich puis PSG vs FC Barcelone et Atletico Madrid vs Dortmund mercredi. Mais à quelques heures de ces matchs, l'Etat islamique "Daesh" a laissé planer une menace terroriste sur ces 4 rencontres.





Dans une affiche relayée par les médias espagnols, "Daesh" vise les 4 stades où se tiendront ces matchs, en mentionnant les noms de l'Emirates Stadium (Arsenal), le Parc des Princes (PSG), le Civitas Metropolitano (Atlético) et le Santiago Bernabeu (Real Madrid). Sur la même affiche, "Daesh" écrit la sinistre phrase "tuez-les tous".





Un appel au meurtre et une menace terroriste qui rend l'ambiance beaucoup moins festive avant ces grands matchs, et qui a poussé l'Uefa à renforcer la sécurité près des stades en question pour parer à toute éventualité.





Ce n'est pas la première fois que les terroristes visent les stades de football. Il y a quelques jours, lors de la trêve internationale, des terroristes avaient publié une affiche laissant croire qu'ils visaient l'Allianz Arena, lors d'un match de la sélection allemande.