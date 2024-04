Daouda Ba démissionne de Rewmi : Idy perd sa voix !

« Un malheur ne vient jamais seul », dit l’adage. Le leader de Rewmi, Idrissa Seck l’apprend encore à ses dépens. Se remettant à peine de sa défaite la plus cuisante jamais enregistrée à une élection présidentielle avec 0,90% des suffrages, l’ex maire de Thiès devra encore encaisser la démission d’un de ses lieutenants. Daouda Ba, désormais ex porte-parole de Rewmi, a claqué la porte, hier dimanche 7 avril 2024.









« Fin de compagnonnage. Après 18 ans de militantisme, j'ai pris la décision de mettre un terme à mon compagnonnage avec le Président Idrissa Seck, en démissionnant du Parti Rewmi. Nous en avons discuté et je l'ai remercié pour sa confiance et ses riches enseignements à mon endroit. À mes frères et sœurs Rewmistes, je tiens à dire ma totale reconnaissance et mes amitiés renouvelées. Vive la République ! Vive le Sénégal ! », écrit Daouda Ba dans un post publié sur sa page Facebook.