Décrets de Macky Sall annulés : comment Diomaye Faye a procédé

Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annulé les décrets pris le 29 mars dernier par son prédécesseur, Macky Sall, à l’issue de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et portant nominations à la Cour suprême et au niveau du pool judiciaire et financier, nouvellement créé.



Les décisions en question avaient acté, notamment, la désignation de Abdoulaye Ndiaye à la tête de la Cour suprême, en remplacement de Ciré Aly Bâ, parti en retraite, et les premières affectations au niveau de la juridiction succédant à la Crei.



Diomaye Faye a abrogé ces importants décrets pris par Macky Sall seulement quatre jours avant le terme de sa présidence. D’après Source A, le nouveau chef de l’État a chargé le ministre de la Justice d’informer les membres du CMS. Ce qui a été fait ce jeudi, souligne le journal.



«Il faudra la tenue de la prochaine réunion du Conseil supérieur de la magistrature pour que le poste de premier président de la Cour suprême soit pourvu. Cela ne pourra se faire qu’après la formation du nouveau gouvernement», croit savoir le quotidien d’information.