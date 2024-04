Dérapage du chroniqueur Bachir Fofana:Les chrétiens patriotes condamnent et interpellent la presse

Les chrétiens patriotes ont rendu public un communiqué le 6 avril 2024 pour condamner vigoureusement les propos tenus par M. Bachir Fofana lors de l'émission ''Iftaar'' diffusée le vendredi 5 avril 2024 sur la télévision ITV. Les propos du chroniqueur ont été qualifiés de discriminatoires et susceptibles de saper l'unité et la cohésion nationale.





Dans leur déclaration, les chrétiens patriotes ont souligné que les propos de M. Fofana visaient à discréditer toute une communauté à travers un individu méritant, sélectionné sur la base de ses compétences. Ils ont rappelé que la Constitution sénégalaise consacre la liberté de culte et l'égalité entre tous les citoyens, indépendamment de leur confession religieuse."Nous souhaitons rappeler à Mr Bachir Fofana que notre Constitution consacre la liberté de culte et l'égalité entre tous les Sénégalais peu importe leur confession religieuse.

A travers ses propos, Mr Fofana met à nu son ignorance, son inculture et sa petitesse d'esprit qu'il a fini par traduire en complexe.Nous avertissons Mr Fofana ou tout protagoniste qui

tenterait d'aller dans le même sens, que l'excuse ne peut plus servir de rempart à la bêtise"se désolent -t-ils.