Dérapages, «coups émotionnels», impulsivité… : Dans la tête de Biram Souleye Diop

Premier vice-président de Pastef, Biram Souleye Diop fait, depuis quelques jours, l’objet de vifs reproches à la suite des propos contre le parrainage des combats de lutte et matchs de football. Un nouveau tollé autour du néo-ministre dont les sorties ont maintes fois suscité une vague de critiques.











Le tout nouveau ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Biram Souleye Diop, est au cœur d'une vive polémique. Dans une déclaration publique faite lors de la prière de l’« Aïd-el-fitr », mardi dernier, il a indiqué que ni lui ni le gouvernement ne parraineront les combats de lutte et les matches de football et d’autres pratiques qu’il juge « futiles ». « Dans ce gouvernement, il n’y aura personne qui va parrainer des combats de lutte, ni baptême. Je veux que ça soit clair. Il n’y aura personne qui va parrainer un match de football, car le ministre a ce statut grâce à la république. Celui qui fait parrainer son évènement à Birame Souleye perd son temps. Nous travaillons pour le Sénégal. On ne cherche ni la notoriété, ni l’argent, ni à être aimé. Nous ne travaillons que pour le Sénégal et l’intérêt du Sénégal comme l’a dit le président de la République et son Premier ministre. Nous allons travailler en toute discrétion et opacité comme le dit notre credo : Jubb, Jubël, Jubanti (ndlr : probité, droiture et redressement). C’est le sens du projet que nous portons et nous voulons mettre en œuvre », a-t-il, en effet, fait savoir.





Cette déclaration est tombée comme un coup de massue dans le monde de la lutte et du sport en général où les réactions se poursuivent. « Les gens ne choisissent pas n’importe qui pour parrainer les événements de lutte. Le ‘lamb’ (lutte traditionnelle) est un facteur de développement, mais aussi un bon moyen de communication pour les gens. Parrainer une personne, c’est l’honorer et c’est ce que nous faisons. Mais celui qui ne veut pas venir au Lamb ou y être associé, c’est son problème. Au Sénégal, nous avons nos traditions et cultures et personne ne pourra changer cela (…)», a notamment réagi Doudou Diagne Diecko, ancien président de l’association des amateurs de lutte.









« Evitez de manger chez Macky Sall »









« Le sport est une vitrine diplomatique et un moyen de développement humain que les pouvoirs publics doivent obligatoirement soutenir sans réserve. C’est une activité dont les enjeux dépassent largement l'effort physique », ajoute Eric Ndour, président de club.









En tout état de cause, ce n’est pas le premier dérapage du député de Pastef. Une autre sortie malencontreuse lui avait valu des ennuis judiciaires en début juillet dernier. En effet, face à la presse la semaine, Biram Souleye Diop avait publiquement appelé les potentiels candidats du parti au pouvoir à ne rien manger ni boire chez le président Macky Sall, au risque de se faire empoisonner et « de le faire à la Ouattara » avait-il déclaré avant de présenter ses excuses. « J’avertis les prochains candidats de l’Apr, évitez de manger chez lui et de boire son eau, car il est capable de vous empoisonner (…) ». Une référence à la présidentielle de 2020, lorsque le chef d'État ivoirien se présentait à un troisième mandat suite au décès brutal de son dauphin désigné Amadou Gon Coulibaly, victime de problèmes cardiaques. À l'époque, déjà, les rumeurs d'empoisonnement étaient relayées sur les réseaux sociaux ivoiriens et dans les rues d'Abidjan.













Malgré ses plates excuses publiques, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan wi a été inculpé, le 11 juillet 2023, pour « offense au chef de l'État » et « actes de nature à compromettre la paix publique » avant d’être libéré après une quinzaine de jours de détention.













L’inspecteur des impôts et domaines s’était attiré presque les mêmes foudres lors de sa virulente sortie, en janvier 2023, contre Aminata Touré. « Je n’ai aucune considération pour Aminata Touré (…) Cependant, elle subit une injustice et notre rôle est d’être à ses côtés pour la soutenir. Demain, quand elle sera rétablie dans ses droits, je ne lui dirai même pas bonjour (…), avait-il dit à l’endroit de celle qui est devenue, aujourd’hui, une alliée de taille.









Pour le sociologue Abdoul Khadre Sanokho, cette sortie témoigne d’une erreur de communication due au difficile passage de l’opposition au pouvoir. « C’est très compliqué de faire ce passage-là et de procéder à l’adaptation. Il faudrait qu’ils comprennent qu’ils ne sont plus à l’opposition. Ils sont au pouvoir et la parole étatique doit être une parole programmée », a-t-il souligné.













« Vous savez, il y a un problème de maîtrise des émotions. Quand on prend la parole, il y a des aléas. En public, Il faut se préparer au préalable. C’est essentiel à mon avis et il faut aussi se limiter au canevas qu’on a fixé pour décliner ou déclamer le contenu du message et s’en arrêter là », avait commenté, pour Seneweb, M. Sanokho.









« Crises émotionnelles »

















Pour sa part, le psychologue Mohamed Mbow parle de « coup émotionnel ». Il est d’avis que le responsable de Pastef gagnerait à travailler sur le renforcement de son intelligence émotionnelle. « Ses sorties sont souvent dénaturées par des crises émotionnelles qui l’emportent sur l’objectivité. Ainsi, même si au fond, il est animé par de bonnes intentions, il favorise souvent le populisme au détriment d'un raisonnement qui aurait pu être très bénéfique », a-t-il dit.













En critiquant sans réserve la pratique du parrainage, le nouveau ministre de l'Energie oublie qu’il ne doit plus s’exprimer comme un simple citoyen, a souligné le formateur en psychologie, qui ajoute qu’une analyse plus approfondie l’inciterait à proposer des alternatives et surtout à annoncer de nouveaux mécanismes pour accompagner les promoteurs au nom de l'égalité des chances et de la souveraineté économique au lieu de les stigmatiser.













« Biram Souleye Diop ignore que le parrainage par des autorités politiques et gouvernementales pour les promoteurs d’événements sportifs ou musicaux au Sénégal revêt une importance cruciale. C’est un levier puissant et bien réfléchi pour dynamiser la scène culturelle et sportive du Sénégal, tout en renforçant les liens entre les citoyens, les institutions et la nation », a notamment appuyé M. Mbow. De son avis, la présence des parrains influents comme des ministres peut également inciter des sponsors et d'autres partenaires à s'impliquer, contribuant ainsi au succès global de l'événement. « Pour réussir à exporter nos événements hors de nos frontières, l'implication et la participation effective de l’État central restent une obligation non-négociable. C’est pourquoi, la sortie de Biram Souleye ne peut être perçue que sous l'angle du populisme, car nous ne tolérerons jamais la promotion de ces genres d'idées impertinentes et potentiellement dommageables » a enfin fait savoir le psychologue.













Dans la classe politique, il est considéré comme une personnalité impulsive, mais qui n’a pas froid aux yeux. « Le terme d’impulsivité correspond aux difficultés qu’éprouve une personne pour arriver à se contrôler. Ainsi, l’impulsivité débouche régulièrement sur des actes violents ou des colères. Ces comportements peuvent à leur tour engendrer des conséquences indésirables pour leur auteur », enseigne le Dr Nicolas Neveux, psychiatre français.













Mais d’après un autre universitaire, spécialiste en communication politique, en tenant de tels propos, « Biram Souleye Diop voulait mettre en avant une nouvelle orientation du gouvernement, axée sur la rupture avec certaines pratiques jugées futiles, telles que le parrainage de combats de lutte ou de baptêmes». « Il voulait tout simplement dire que le temps est venu de se concentrer sur l’exercice du pouvoir et de bannir ces distractions qui détournent l’attention de l’essentiel », a rembobiné notre interlocuteur, sans plus de détails.













Du côté de son parti, l’on brandit ces mêmes arguments pour défendre Biram Souleye Diop qui est, nous dit un cadre de Pastef, « victime de sa franchise ».













On constate, toutefois, que contrairement à M. Diop, le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko sont devenus beaucoup plus posés depuis l’accession au pouvoir.