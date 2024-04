Déterminé et plus que jamais "engagé", l'ancien Premier ministre Amadou Ba prêt à mener et à gagner les batailles futures

Le candidat malheureux à l'élection présidentielle 2024, Amadou Ba, est plus que jamais "engagé et prêt à mener et gagner les batailles du futur".





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l'ancien Premier ministre assure que "c'est dans cette disposition qu'(il) exhorte tous les républicains et démocrates de notre pays à une cohésion renforcée et à une solidarité sans faille".





Auparavant, Amadou Ba a de nouveau félicité et prié pour le président Bassirou Diomaye Faye, après son installation officielle, tout en renouvelant ses remerciements à tous ses compatriotes sénégalais.