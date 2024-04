Dieuppeul : il vole le piano de l'église pour s'offrir un... portable

E. O., un étudiant camerounais, a été condamné à deux ans dont deux mois ferme de prison. D’après le récit du journal Le Soleil, il a été jugé pour vol dans un lieu de culte.



Les faits se sont déroulés le 14 mars dernier, relate la source. Celle-ci rapporte que le prévenu s’est rendu à l’Église Bethel de Dieuppeul pour voir son tuteur qui n’est autre que le diacre du lieu de culte. Mais, en l’absence de ce dernier, le jeune homme de 25 ans s’est intéressé de trop près au piano posé dans la salle, qu’il a fini par dérober. L’instrument est estimé à 1,2 millions de francs.



Démasqué grâce aux caméras de surveillance, l’étudiant sera interpellé et conduit manu militari au commissariat de Dieuppeul. Le mis en cause, placé en garde à vue, ne tardera pas à cracher le morceau, avouant s’être rendu au marché Colobane pour bazarder son butin.



Son receleur, identifié sous le nom de S. D., a été aussi appréhendé. Face au juge, celui-ci a expliqué que le voleur s’est présenté dans sa boutique en compagnie d’un Sénégalais qui servait sans doute d’interprète. « C’est alors qu’il lui a montré la photo du piano à travers son portable », confesse le receleur.



A l’en croire, il a fait savoir à son interlocuteur qu’il ne pouvait rien acheter sans avoir vu la marchandise. La transaction se fera ainsi après marchandage. S. D. a acquis l’instrument à 85 000 F CFA.



Me Ndiack Ba, avocat du receleur, a plaidé la relaxe, soutenant que son client ignorait l’origine frauduleuse du piano.