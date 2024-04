Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal : Ce que le Gambien Adama Barrow attend de lui

Le président gambien Adama Barrow a assisté mardi dernier, à la cérémonie d’investiture du nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, au Parc des Expositions de Diamniadio. De retour à Banjul, le locataire de la State House (le Palais présidentiel) a dit aux médias locaux qu’il attend de son homologue.





Adama Barrow veut notamment que le successeur de Macky Sall maintienne la paix entre les deux pays et renforce encore un peu plus l'axe Dakar-Banjul. « Nous sommes une famille et un peuple. J’attends donc que nous bâtissions sur cela et rien de moins » a t-il ajouté.





« C’est un ami proche qui aime la Gambie »





Le dirigeant gambien a ensuite tressé des lauriers aux « institutions » du Sénégal, qui d’après lui, sont assez fortes pour permettre de " faire respecter les décisions du peuple".