Diomaye Président : ce que Sonko demande aux alliés

Lors de la rencontre entre le Président Diomaye Faye et les leaders de la coalition qui a défendu sa candidature, samedi dernier, Ousmane Sonko a demandé aux membres de celle-ci d’assister le nouveau chef de l’État durant son mandat. Le Premier ministre a fait cette suggestion parce que, mentionne-t-il, il a été instruit par le cas Macky Sall.



«J’ai eu la chance, indirectement, d’avoir vécu les derniers moments du Président sortant. Et l’enseignement que j’en tire le plus, c’est la solitude, a confessé Sonko. Mais ce n’est pas seulement une solitude de fin de règne. Je me suis rendu compte que c’était une solitude de tout son règne. Mais tant qu’il avait des choses à distribuer, il voyait des gens faire semblant d’être autour de lui.»



Pour éviter au successeur de Macky Sall de vivre la même solitude, le chef du gouvernement clame que les membres de la coalition au pouvoir ont «tous l’obligation d’accompagner le Président Diomaye Faye».



Il précise : «Ce n’est pas dans un souci de le contrôler, nous le connaissons. Et je sais qu’il n’y a personne dans cette salle qui ait plus les aptitudes et les capacités à remplir les missions qu’on lui a confiées. Mais une seule personne ne peut gérer un État.»