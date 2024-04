Discours d'investiture : Le message fort de Bassirou Diomaye Faye aux pays partenaires du Sénégal

Face à plusieurs présidents africains venus participer à son investiture, Bassirou Diomaye Faye a lancé un message aux chefs d'Etat et autres partenaires internationaux. Le nouveau président essaye déjà de marquer les esprits en parlant de souveraineté et de partenariats gagnant - gagnant.







"Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux autres défis à relever nous obligent à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant", a déclaré le nouveau chef de l'Etat.