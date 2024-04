Division au sein de l'APR : Zahra Iyane Thiam en rajoute une couche

Que se passe-t-il dans les hautes sphères de l'Alliance pour la République (Apr)? Devenu premier parti de l'opposition, le SEN de l'Apr a publié dimanche un communiqué pour critiquer l'annulation des décrets de Macky Sall par le Président Diomaye Faye. Mais quelques heures plus tard, le même SEN de l'Apr a contredit ce communiqué, parlant de manipulation de la part d'une partie de ses membres.







Zahra Iyane Thiam, à la Mecque pour effectuer la Oumra, a réagi après la publication du 2e communiqué du SEN de l'Apr. L'ex ministre promet de revenir amplement sur cette affaire après la fête de la Korité.





"Cette déclaration (le 2e communiqué du SEN de l'Apr), on en reparlera après la Korité. Restons dans le temps du recueillement et de la spiritualité. Qu'Allah accepte nos dévotions. Qu'il nous donne santé, sérénité et protection à nous et notre pays. Mais ces communiqués, attendons que la Korité passe en paix... ", a-t-elle promis. Ce qui laisse présager des remous au sein du premier parti d'opposition.





Pour rappel, ce 2e communiqué du SEN de l'Apr a fait savoir que : "Un communiqué daté du 7 avril 2024 et portant la signature du Secrétariat exécutif national de l’Apr (Sen), a été rendu public. De quel Sen s’agit-il ? Quand et où s’est-il réuni? En présence de qui ? Cette manipulation d’un groupe téléguidé et qui n’engage pas le parti. L’obligation première du parti dans la situation actuelle, est plutôt de faire l’évaluation de l’élection du 24 mars, de situer les responsabilités dans la défaite de son candidat, en particulier celles de son président, et d’en tirer toutes les conséquences".