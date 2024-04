[1 jour, 1 ministre] Dr Cheikh Tidiane Dièye, un technocrate au département de l’Hydraulique et de l'Assainissement

Dans une série de profils, Seneweb vous propose les nouvelles têtes du premier gouvernement de l’ère Ousmane Sonko. Ce dimanche, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye.



Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement a changé d’appellation. Désormais, il faudra dire ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Jadis dénommé ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique (de 2009 à 2012) puis ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le premier gouvernement de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye nommé le 4 avril 2012, ce département a connu un changement de dénomination dans le dernier gouvernement du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne (nommé le 7 avril 2019), pour devenir enfin ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Ce changement de dénomination subséquent au premier attelage gouvernemental est survenu après l’élection présidentielle de 2019. Il a introduit le terme « Eau » en lieu et place de « Hydraulique », traduisant un alignement avec la philosophie des Objectifs de développement durable (ODD) basée sur une approche holistique de la ressource faisant intervenir le concept du cycle de l’eau. Mais, au soir du 5 avril 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, ont décidé d’introduire à nouveau le terme « Hydraulique » à la place de « Eau », devenant ainsi ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Un jeu de termes ou un choix stratégique ?



Un universitaire rompu à la tâche



Dirigé par le socialiste Serigne Mbaye Thiam depuis le 7 avril 2019, ce département ministériel est désormais entre les mains de Cheikh Tidiane Dièye. Nommé le 5 avril 2024, dans le premier gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, ce fils de Ziguinchor est un universitaire rompu à la tâche. Il a consacré sa carrière à défendre le développement du continent africain aussi bien dans le monde académique que sur la scène politique.



Âgé de 52 ans, Cheikh Tidiane Dièye a fait ses études primaires, moyennes et secondaires à Ziguinchor. Après le baccalauréat, il est orienté à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis pour des études en sociologie du développement. Ici, il décroche sa maîtrise avant de s’envoler pour la Suisse où il obtient un doctorat en étude de développement.



Après un début de carrière à l’international, le docteur Cheikh Tidiane Dièye a décidé de retourner au bercail. Ainsi, en 2002, il rejoint l’ONG Enda Tiers-Monde à Dakar pour coordonner leurs programmes sur le commerce et les négociations commerciales internationales. En 2012, il fonda le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement (CACID) dont il est toujours le directeur exécutif.



Fort d'une solide carrière académique, Dr Dièye milite désormais pour un changement politique profond. C'est dans ce contexte qu'il a créé la plateforme ‘’Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg ", qui signifie littéralement « le futur Sénégal que nous voulons ». Et c’est avec cette casquette politique que le quinquagénaire est devenu membre fondateur de la coalition YAW en 2022, puis membre fondateur de la plateforme des forces vives du Sénégal (F24) et enfin, membre fondateur des leaders alliés de Ousmane Sonko (LACOS) en 2023. Avant sa nomination, il est le deuxième vice-président du conseil départemental de Ziguinchor.



Candidat à la présidentielle du 24 mars 2024, le leader de ‘’Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg" a décidé de s’allier et de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye, qui a été choisi par Ousmane Sonko pour porter le projet pour le Sénégal.



Conscient des défis de ce sous-secteur



Le nouveau ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement n’est pas dans un terrain inconnu puisqu’il a dirigé plusieurs travaux de recherche sur les questions de gouvernance et de redevabilité. Avec une expertise avérée dans la conduite des affaires publiques, Dr Cheikh Tidiane Dièye est conscient des charges qui pèsent désormais sur ses épaules. « Je suis conscient des défis à venir, mais reste convaincu que, grâce à notre collaboration collective, nous pouvons surmonter tout obstacle et construire un avenir prospère pour le Sénégal. Ma gratitude pour cette nomination est immense, et je m'engage à assumer cette responsabilité avec intégrité et compassion pour le bien-être de notre peuple », a-t-il réagi après sa nomination.



L’accès à l’eau potable et les inondations : deux défis majeurs



Avec le nouvel agenda pour le développement durable lancé en 2016 à travers 17 ODD avec une place stratégique dédiée à l’eau et l’assainissement (ODD 6), le Sénégal a franchi des pas importants dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement. A ce jour, le taux d'accès à l'eau en milieu urbain est estimé à 98.8% et celui en milieu rural est de 91%, selon les chiffres du ministère. Pour l’assainissement, le taux d’accès est estimé à 68.5% en milieu urbain ; 47% en milieu rural et 57% de taux d'accès global à l'assainissement amélioré. Et l’objectif est d’atteindre l’accès universel à l’eau et à l’assainissement d’ici 2030, date d’échéance de ce nouvel agenda. A ce défi, s’ajoute la question des inondations dans un contexte de changement climatique.