Gallo Ba : « L’urgence de moderniser notre Administration est plus que jamais établie »

« Ce n’est pas une fin. C’est un instant qui s’inscrit dans la continuité du temps de l’État ». L’avis est du ministre de la Fonction publique sortant, pendant la cérémonie de passation de service avec son successeur. « La mutation sémantique entre transformation et réforme exprime fortement le même souci d’efficience, d’efficacité et de proximité de l’action publique. C’est dire que l’urgence de moderniser notre Administration, en la mettant encore plus au service de la croissance durable et du bien-être des citoyens, est plus que jamais établie », dit-il.





En transmettant le relais au ministre Olivier Boucal, il a formulé des vœux de succès pour un chemin pavé de réussites pour le bien du Sénégal. Gallo Ba estime que le citoyen est au début et à la fin des projets de gouvernance. C’est fort de cette conviction qu’il s'est investi dans la modernisation de l’Administration sur la base d’une vision fondatrice du président de la République. Il s’agit de faire plus, faire mieux et permettre aux Sénégalais d’avoir une meilleure perception de leur service public et de meilleures incidences sur leur quotidien.





« Sur le chemin de l’émergence, cette vision a été une lumière et une balise exclusivement tournée vers l’amélioration du service rendu au nom du peuple sénégalais. Cette œuvre est d’abord une mutation conceptuelle et culturelle, car nécessitant un changement de mentalités de ceux qui assurent le service et une adhésion sans réserve des bénéficiaires de ce service. Convenons-en, chaque agent public est acteur de la transformation dans l’observation des valeurs d’assiduité, de compétence, de loyauté à la République, d’obéissance à la hiérarchie, d’impartialité, d’honnêteté et de réserve impactant positivement le quotidien de nos compatriotes ».







Sur les réalisations à la tête du ministère, il note : « Nous avons contribué au pilotage de la transformation du secteur public qui passe par l’ancrage d’une culture de la performance. La boussole de ce chantier est la Lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) que nous avons actualisée pour la période 2023-2027. Nous avons donné de la vigueur au bras opérationnel de ce chantier qu’est le Programme d’appui à la modernisation de l'Administration (PAMA). Au préalable, la transformation requiert une bonne interaction avec les usagers du service public dans le cadre d’une démarche de proximité dont le symbole est l’initiative 'Jokko public' avec les usagers. Globalement, nous nous sommes investis dans une stratégie nationale d’amélioration de l’accueil, l’information et l’orientation. Dans le cadre de la proximité avec les usagers des services de notre Administration, nous avons procédé au maillage du territoire avec l’installation d’un bureau relais dans chaque région ».





Au-delà de la proximité physique, le ministre parle de la digitalisation qui offre une meilleure accessibilité avec la mise en service de la version 2 de Girafe, la plateforme de gestion des actes de l'Administration. « Au final, nous aurons une interface plus aboutie, car offrant une fenêtre numérique à l’agent du service public. Ce chantier a été ouvert au mois d’août dernier. Pour impulser cette migration vers le numérique, nous avons procédé au renforcement et à la redynamisation de la Direction des systèmes Informatiques (DSI) », dit-il.