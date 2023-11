Gestion des infrastructures sportives : Le ministre Lat Diop annonce la mise en place d'un office national

L'entretien et la maintenance des infrastructures sportives de dernière génération (Arena, stade Abdoulaye Wade, stade annexe...) étaient au cœur des débats à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du budget du ministère des Sports, ce lundi 27 novembre. Plusieurs députés ont attiré l'attention du ministre Lat Diop sur la nécessité d'accorder une attention particulière sur cette question ô combien importante pour la pérennité de ces infrastructures.





En réponse, le ministre a précisé que les crédits nécessaires à l'entretien et à la maintenance du stade Abdoulaye Wade et de Dakar Arena confiés à la Sogip, ne sont pas budgétisés pour le ministère des Sports, mais plutôt au niveau des charges communes gérées par le ministère des Finances et du Budget. Une information confirmée par son homologue du Budget Moustapha Ba qui signale qu'une allocation budgétaire de 800 millions est prévue exclusivement pour cette ligne de dépense.





Par ailleurs, le ministre des Sports a annoncé la mise en place prochaine d'un office national de gestion des infrastructures sportives. L'objectif est de rentabilité les investissements de l'État.





Lat Diop s'est aussi longuement prononcé sur le développement de la pratique et des infrastructures sportives, un programme dans son budget qui capte plus de 33 milliards sur les 37 milliards de francs CFA alloués à son département et adoptés par les députés à la majorité.