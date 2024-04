Gouvernement : comment «Diomaye» et Sonko consultent

La formation du nouveau gouvernement est attendu après la passation de service, ce mardi 2 avril. Selon Les Echos, le Président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, et Ousmane Sonko poursuivent les consultations. « Il y a un noyau dur autour du Sonko et Diomaye, composés essentiellement de Pastef », rapporte la source.



Le journal indique toutefois que les leaders alliés sont associés dans la réflexion : « Ils sont associés à travers des draft et autres documents pour avoir le point de vue des uns et des autres sur les questions majeures ».