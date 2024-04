Gouvernement : Daouda Ngom, un expert à la tête du Ministère de l’Environnement

Professeur titulaire d’écologie appliquée et responsable du Laboratoire d’Ecologie et d'Ecohydrologie du département de biologie végétale de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Daouda Ngom a été nommé ce vendredi 5 avril 2024, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique dans le premier gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye.





Cet expert consultant en environnement et membre du groupe de travail technique de l’Unesco sur le zonage des réserves de biosphère, n’est pas en terrain inconnu. Il est dans son domaine de green zone.