Gouvernement de Sonko : les militantes féministes s’organisent pour…

La polémique enfle. L’AS du jour rapporte que Marie Angélique Savané et ses collègues comptent lancer une pétition. A en croire le quotidien d’information, la sous-représentation des femmes (4 postes sur 25 ministres) dans le gouvernement formé le 5 avril dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko n’est pas le seul grief soulevé.



Dans tous ses états, la militante féministe sénégalaise annonce que « des concertations sont en cours pour dénoncer non seulement la sous-représentation des femmes dans le nouvel attelage gouvernemental, mais surtout la nouvelle dénomination du ministère de la « Famille et des Solidarités », ramenant ainsi les femmes à de simples reproductrices. »



« Le Président Bassirou Diomaye Faye a rayé d’un trait tous les acquis de luttes des femmes sénégalaises pour leurs droits économiques, politiques, sociaux, culturels, depuis des décennies », rouspète-t-elle.