Gouvernement : Ousmane Sonko nommé Premier ministre

Aussitôt installé dans ses fonctions de président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé son Premier ministre. Il s'agit d'Ousmane Sonko, leader du parti Pastef. Sans très grandes surprises !





Il a pris la décision dans un décret signé, ce mardi soir.





«Dans les prochains jours, je mettrai en place mon premier gouvernement. Il sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu. De Sénégalaises et Sénégalais de l’intérieur et de la Diaspora connus pour leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme », avait-il promis sur X.





Ousmane Sonko est donc invité à proposer les membres du gouvernement. Celui-ci sera ainsi formé dans les prochaines heures.