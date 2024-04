Guy Marius Sagna : "Pourquoi je n'étais pas présent à la prestation de serment de Bassirou Diomaye"

Son absence a été remarquée, hier mardi, à la salle des Expositions de Diamniadio où se tenait la cérémonie solennelle de prestation de serment du Président élu Bassirou Diomaye Faye. Mais Guy Marius Sagna a donné les raisons.



"Je suis hors du Sénégal. Voilà pourquoi je n'étais pas présent hier à la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye", a-t-il indiqué dans un post partagé sur ses plateformes digitales.



"Je suis convoqué au parlement de la CEDEAO pour l'installation de la 6e législature. Avec mes autres collègues nous allons prêter serment", a notamment souligné le député de Pastef.



Sagna ajoute: "De Abuja (Nigéria) où je suis, soyez assurés que je reçois toutes vos demandes de rencontres, vous qui souhaitez me parler des injustices et des oppressions dont vous êtes victimes. Je reçois aussi les récits des injustices que vous vivez encore".



Il promet, tout de même, que dès son retour au Sénégal, "comme d'habitude, [il va] recevoir les sénégalais qui demandent à rencontrer leur représentant à l'Assemblée nationale, leur serviteur que je suis. Hâte de vous recevoir et d'entendre le Sénégal vu d'en bas et de voir avec vous comment trouver des solutions à tout cela".