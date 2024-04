Ibou Fall : "Mary Teuw Niane, en politique, c'est du gâchis"

L'une des premières décisions de Bassirou Diomaye Faye a été de nommer le professeur Mary Teuw Niane au poste de directeur de cabinet du président de la République.





Pour Ibou F , M all, journaliste chroniqueur sur iTV, Mary Teuw Niane aurait été beaucoup plus prolifique dans d'autres domaines qu'en politique. "Mary Teuw Niane, je dis que c'est dommage que quelqu'un comme ça soit en politique. C'est l'un des plus grands mathématiciens de la planète. Il est dans la sphère mondiale. Nous, justement, on a besoin d'une académie de Maths pour former des scientifiques, etc. Pour moi, Mary Teuw Niane, en politique, c'est du gâchis. C'est comme un médecin dans un pays où tout le monde doit se soigner, mais il ne soigne personne pour aller à la soupe. Nous perdons", a-t-il déclaré sur iTV.