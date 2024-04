Infrastructures douanières : Le Guichet unique des véhicules étrenne ses nouveaux locaux

Le Directeur général des Douanes, Dr Mbaye Ndiaye a procédé, ce mercredi 03 avril 2024, à l’inauguration du siège du Bureau du Guichet unique de Dédouanement des Véhicules. Situé à SERA sur la Route de Rufisque, l’édifice est un joyaux composé d’un bâtiment central et de plusieurs dépendances avec toutes les commodités nécessaires. Créé en 2021, le Bureau Guichet unique spécialisé et seul compétent en matière de dédouanement de véhicules était jusqu’ici logé dans l’enceinte portuaire. Une situation géographique qui ne militait pas en faveur d’une exécution optimale du service. Ainsi, la construction d’un siège flambant au profit dudit Bureau marque une étape importante dans la politique de modernisation des structures de l'administration douanière avec comme instrument de mise en œuvre le Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD).



Pour rappel, le volet construction/réhabilitation fait partie des axes prioritaires de cet ambitieux programme qui vise à assurer aux soldats de l’économie un cadre d’exercice fonctionnel et des moyens d’action et d’intervention plus modernes pour travailler de manière optimale et recevoir les usagers du service public dans les conditions requises. Mieux, la construction ou réhabilitation de nouvelles unités douanières en cours sur toute l’étendue du territoire national va permettre de rationaliser les charges locatives liées à l’occupation d’immeubles privés à usage de bureaux par une partie du personnel des Douanes en leur dotant de locaux adéquats et à la hauteur des ambitions de la Direction générale.





La réalisation de ce bâtiment de dernière génération, abritant les nouveaux locaux du Bureau du Guichet unique de Dédouanement des Véhicules s’inscrit dans cette optique. Il s’y ajoute que la nouvelle vision de l’Administration des Douanes portée par le Directeur général, Mbaye Ndiaye a inscrit la valorisation du capital humain comme premier pilier d’un triptyque qui met, en outre, l’accent sur l’innovation et la gestion axée sur les résultats. Le Bureau du Guichet unique de Dédouanement des Véhicules qui ambitionne de mettre en synergie opérationnelle l’ensemble des services intervenant dans la prise en charge des véhicules a, non seulement, permis la dématérialisation du CMC, rendant ainsi les délais d’immatriculation plus court, mais à démontrer toute sa pertinence au regard de la place qu’il occupe dans la mobilisation des recettes. « C’est cette importance au plan fiscal, couplée à la nécessité impérieuse de faciliter et d’harmoniser les formalités administratives liées aux importations, qui avait déterminé l’autorité douanière à créer un service dédié au dédouanement des véhicules », explique le Directeur général, Mbaye Ndiaye, avant de couper le ruban et de dévoiler la plaque ouvrant, ainsi, officiellement, les nouveaux locaux du Bureau du Guichet unique de Dédouanement des Véhicules.



La cérémonie d’inauguration a vu la participation des acteurs portuaires, des concessionnaires et des commissionnaires en Douanes entre autres parties prenantes du dédouanement des véhicules. Ils se sont tous réjouis de l’œuvre, les locaux des unités douanières étant avant tout les leurs.