Interdiction aux ONG d’effectuer des visites dans les prisons : Seydi Gassama brise le silence

Les détenus de la prison de Rebeuss vivent dans une extrême promiscuité. Pour cause, la prison n'est plus en mesure de contenir les nombreux détenus qui y sont incarcérés depuis lors des récentes manifestations. Le nombre de pensionnaires qui y séjournent en ce moment dépasse de loin l'effectif autorisé. L'alerte vient de Seydi Gassama.





« La vérité, c'est qu'ils essaient de cacher les conditions pénibles des détenus et ça nous le savons tous. Il n'y a plus de place à Rebeuss et malgré ça, les autorités judiciaires continuent à y envoyer des personnes. Ce qui fait que le nombre de prisonniers qui y séjournent en ce moment dépasse largement l'effectif autorisé. Les détenus vivent dans une promiscuité extrême. C'est de la torture. Chaque jour, ils nous interpellent sur ça. Et on s’y attendait quand même parce que si on envoie des jeunes innocents qui n'ont commis ni de crime ni de délit, sur une base purement politique, on récolte ces conséquences. Cette situation risque de créer un sentiment de révolte, chose que nous ne souhaitons pas.», a souligné Seydi Gassama sur Rfm.





A préciser que selon des sources, les autorités auraient ordonné l’interdiction aux Ong de visiter les prisons.