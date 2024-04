Jour Pour Jour : Le président Macky Sall est rentré de Banjul (Archive du 15 Mars 2012)

Le nouveau président sénégalais Macky Sall est rentré de Banjul dimanche soir, à l’issue de sa première visite à l’étranger, réservée à la Gambie où il s’est entretenu avec son homologue Yayah Jammeh.

A l’issue des entretiens, les délégations sénégalaise et gambienne ont convenu d’un protocole de coopération entre les deux Etats, relatif notamment au retour de la paix en Casamance (sud du Sénégal) et aux transports, a appris l’APS de source informée à Banjul.

Le nouveau chef de l’Etat sénégalais conduisait une délégation restreinte comprenant les ministres Alioune Badara Cissé (Affaires étrangères et Sénégalais de l’extérieur), Mor Ngom (Infrastructures et Transports) et le député Moustapha Cissé Lô.

A son arrivée vers 15h10 à l’Aéroport international de Banjul, le président Sall, qui a été accueilli par M. Jammeh, a eu droit à une forte mobilisation de la colonie sénégalaise, ainsi que de nombreux citoyens gambiens.

Tous tenaient à saluer cette primeur réservée à la Gambie voisine. Macky Sall a consacré à ce pays inséré dans le territoire sénégalais, ses premiers pas à l’étranger, pour raffermir des liens historiques et de bon voisinage.