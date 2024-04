Korité 2024 : Le Khalife Général Des Qadrs du Sénégal bénit le Gouvernement de Bassirou Diomaye Faye









À Diamaguene-Nimzatt, à Thiès, la célébration de la fête de l'Aïd el Fitr a été une occasion pour Chérif Cheikh Ni'hma Aïdara, Khalife général des Qadrs du Sénégal, de bénir le premier gouvernement du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dirigé par le Premier ministre, Ousmane Sonko.





Le guide religieux rappelle la sourate Al-Imran, verset 26, qui dit : « Ô mon Dieu, Maître de l'autorité absolue, Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux ; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Tu détiens le pouvoir».





Le petit-fils du Prophète Muhammad (Saw) se veut catégorique : «Le Coran est notre référence, donc, il faut accepter la volonté divine et prier pour que le nouveau régime réussisse sa mission. Nous serons toujours à vos côtés pour le bien des Sénégalais d'ici et d'ailleurs».





Cherif Cheikh Ni'hma Aïdara a prié pour un Sénégal de paix, stable et prospère.