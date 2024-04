L’Amicale des cadres musulmans encourage Bassirou Diomaye Faye à "mettre en œuvre les changements systémiques promis"

Le 24 mars 2024 restera gravé dans l'histoire politique du Sénégal. Ce jour-là, les citoyens sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme président de la République, avec 54,28 % des voix, dès le premier tour. Cette élection, qui s'est déroulée après de multiples péripéties, s'est tenue dans des conditions exemplaires de transparence et de paix. Le résultat n'a suscité aucune contestation.





Dans un communiqué publié ce dimanche 7 avril, l’Amicale des cadres musulmans du Sénégal (ACMS) a salué la bonne organisation du scrutin et félicité le nouveau chef de l’État, tout en exprimant sa confiance envers le peuple sénégalais.





« L’ACMS encourage le président de la République à mettre en œuvre les changements systémiques promis avec notamment le renforcement de la démocratie, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption », indique le communiqué de l'ACMS.





La composition du nouveau gouvernement, dévoilée le 5 avril, est perçue comme un « signal assez rassurant » par l'ACMS.





Cependant, les défis qui attendent le nouveau président sont immenses. Sur le plan politique, économique et social, d'importants efforts et sacrifices seront nécessaires pour faire du Sénégal un pays plus apaisé et performant. « Les défis politiques, économiques et sociaux sont immenses et appellent par conséquent des efforts importants et des sacrifices aussi bien de la part des autorités que des autres parties prenantes », précise le communiqué de l'ACMS.